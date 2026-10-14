Castellón celebra la primera Semana Intercultural UcraïnaFest con música, danza y gastronomía ucraniana

Castellón celebrará del 19 al 24 de octubre la primera Semana Intercultural UcraïnaFest 2026, una iniciativa que busca acercar la cultura ucraniana a la ciudadanía a través de la música, la danza, la gastronomía, la artesanía y distintas propuestas artísticas. El concejal de Interculturalidad, Vicent Sales, ha presentado este miércoles la programación junto a la presidenta de la Asociación de Ucranianos de Castellón y Provincia Kalyna, Oksana Vovk Simón.

Organizada por el Ayuntamiento de Castellón, a través del Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad, y la asociación Kalyna, la iniciativa pretende favorecer el encuentro entre las comunidades ucraniana y castellonense. La semana concluirá el sábado 24 de octubre con un festival gratuito en el parque Ribalta.

Durante la presentación, Vicent Sales ha explicado que la iniciativa también quiere reconocer el respaldo que la comunidad ucraniana ha recibido en la ciudad. «El festival nace también como una forma de dar las gracias a Castellón por el apoyo y el acompañamiento que la comunidad ucraniana ha recibido durante estos años», ha señalado.

El edil ha destacado además el papel de estas actividades para fomentar la convivencia y el conocimiento mutuo. «Ahí está el valor de la interculturalidad: en ofrecer oportunidades para encontrarnos, escucharnos y participar juntos», ha afirmado.

Por su parte, Oksana Vovk Simón ha explicado que UcraïnaFest surgió con la intención de agradecer la acogida recibida por muchas familias ucranianas. «Queríamos dar las gracias directamente a la gente de Castellón, a quienes estuvieron a nuestro lado sin esperar nada a cambio y nos devolvieron un poco de esperanza en momentos muy difíciles», ha manifestado.

La presidenta de Kalyna ha añadido que el festival pretende acercar las tradiciones de su país a los vecinos de la ciudad. «Queremos abrir una ventana a nuestro país e invitar a nuestros vecinos a conocernos mejor, porque la cultura nos permite acercarnos y disfrutar juntos, aunque hablemos idiomas diferentes», ha indicado.

Actuaciones de música y danza en las plazas de Castellón

Uno de los protagonistas de la programación será el conjunto folclórico infantil y juvenil Barvinok, procedente de la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Además de sus actuaciones, sus integrantes participarán en intercambios con escolares de centros públicos y compartirán experiencias artísticas con jóvenes castellonenses.

Las actuaciones comenzarán el lunes 19 de octubre, a las 19.00 horas, en la plaza Huerto Sogueros. El martes 20, a la misma hora, el conjunto actuará en la plaza de la Muralla Liberal.

El miércoles 21, la plaza de las Escuelas Pías acogerá una actuación conjunta de Barvinok y el Conservatorio Profesional de Música y Danza Calasancio de Castellón. La programación continuará el jueves 22 en la plaza Doctor Marañón y el viernes 23 en la plaza Fadrell, también a las 19.00 horas.

Además, el lunes 19 se inaugurará a las 17.00 horas en Menador Espai Cultural la exposición de arte popular Código de identidad, que permitirá conocer distintas expresiones artísticas de la cultura ucraniana.

La embajadora de Ucrania visitará Castellón

La primera Semana Intercultural UcraïnaFest contará también con la visita institucional de la embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, acompañada por una delegación diplomática.

A la visita se sumarán el cónsul general de Ucrania en Barcelona, Artem Vorobyov, y el cónsul honorario de Ucrania en Valencia, Pablo Gil López.

El viernes 23 de octubre se celebrará una recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón para dar la bienvenida a la delegación y reconocer el trabajo de las asociaciones y entidades que mantienen los vínculos de colaboración con las comunidades de la ciudad.

La programación incluirá asimismo la iniciativa «Estantería ucraniana», mediante la que se entregarán libros a la Biblioteca Municipal para acercar la literatura del país a los lectores y dar continuidad al intercambio cultural más allá de la semana del festival.

El parque Ribalta acogerá el festival final el sábado 24

La programación culminará el sábado 24 de octubre en el parque Ribalta con el Festival Intercultural UcraïnaFest, que contará con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco. La jornada será gratuita y se desarrollará de 10.00 a 23.00 horas, con música, danza, gastronomía, artesanía, talleres y actividades culturales.

El escenario musical tendrá programación de 10.00 a 18.00 horas, mientras que los puestos de negocios y recuerdos permanecerán abiertos hasta las 20.30 horas. La oferta de comida tradicional podrá disfrutarse hasta las 22.30 horas.

Los talleres se celebrarán en dos turnos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Por la tarde también habrá un sorteo de una rifa, entre las 18.15 y las 18.45 horas, y una actuación del conjunto Barvinok, de 19.00 a 20.30 horas.

La jornada concluirá con una etnodiscoteca de 21.00 a 23.00 horas, que pondrá el broche final a esta primera edición de UcraïnaFest, concebida como un espacio para compartir culturas y reforzar los lazos entre la comunidad ucraniana y la ciudadanía de Castellón.