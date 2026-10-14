Castellón celebra este sábado el primer Súper Chollo Outlet para impulsar el comercio local

Castellón celebrará este sábado, 17 de octubre, la primera edición del Súper Chollo Outlet, una iniciativa organizada por la asociación Castelló Espai Comercial con el apoyo de la concejalía de Comercio y Consumo para dinamizar las compras y dar visibilidad al comercio de proximidad.

La jornada se desarrollará en la calle Vera, de 10.00 a 20.00 horas, y reunirá a una decena de establecimientos que sacarán sus productos a la calle con ofertas especiales en ropa, calzado, complementos, bisutería y otros artículos.

El evento pretende acercar la oferta de los comercios locales a vecinos y visitantes, al tiempo que ofrece una oportunidad para encontrar productos con descuentos y conocer de primera mano los establecimientos de la ciudad.

Música en directo y animación durante toda la jornada

Además de las propuestas comerciales, el Súper Chollo Outlet contará con música en directo y personajes animados para crear un ambiente festivo y familiar. La iniciativa combinará así las compras con actividades de entretenimiento dirigidas a todos los públicos.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado el compromiso municipal con este tipo de acciones para apoyar a los comerciantes y acercar sus productos a la ciudadanía.

«Apostar por el comercio local es apostar por nuestros barrios, por el empleo y por la actividad económica de Castellón», ha señalado Vidal, quien ha subrayado la importancia de colaborar con propuestas que saquen el comercio a la calle y animen a la ciudadanía a comprar en los establecimientos locales.