Castellón celebra este sábado la Fireta de Santa Llúcia en la plaza Mallorca

La Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios del Ayuntamiento de Castellón y la Asociación de Vecinos del Raval de la Trinidad retomarán este sábado la tradicional Fireta de Santa Llúcia, que alcanza su XXI edición y se celebrará de 9.00 a 21.00 horas en la plaza Mallorca.

El concejal del área, Paco Cabañero, destacó que la Fireta “marca el inicio de la Navidad en Castellón” y subrayó el trabajo de la asociación vecinal, organizadora del evento. “Volverá a llenar de vida nuestra ciudad”, afirmó.

La cita reunirá 28 expositores con artesanía, productos locales, dulces tradicionales y artículos navideños, además de actuaciones musicales, danza y actividades infantiles. También está prevista la visita del Paje Real.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Raval de la Trinidad, Inma Roig, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y calificó la Fireta como “el día grande del barrio”. La entidad ha animado a los vecinos a decorar sus balcones con motivos navideños para hacer “más atractivo” el recorrido.

La autora del cartel oficial, Clara Navarro, explicó que es la tercera vez que realiza el diseño anunciador, elaborado a mano con acuarela líquida. La obra, dijo, representa “la tranquilidad y la paz” que se vive durante la jornada.

Programa

La inauguración oficial será a las 12.00 horas con la presencia de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y otras autoridades. El acto incluirá la actuación de la soprano Miki Mori, acompañada al piano por Pasqual Gimeno, y del Grupo de Danzas El Forcat.

Los puestos abrirán al público a partir de las 9.00 horas. Entre las 10.00 y las 14.00 horas, y de 17.00 a 20.30 horas, se desarrollarán talleres infantiles. A las 17.00 horas comenzarán las actuaciones del Coro Gaudete y de las Cantantes del Raval de Trinitat Jove.

La merienda popular, ofrecida por la Colla Bufanúvols, estará abierta a todos los asistentes. A las 18.30 horas llegará uno de los momentos más esperados: la visita del Paje Real, que recogerá las cartas de los niños. El gran sorteo de productos de la Fireta se celebrará a las 20.30 horas y dará paso al cierre del evento a las 21.00.

Entre los expositores habrá puestos de artículos navideños, alimentación, ONG y asociaciones, incluyendo artesanía belenista, ilustración, dulces tradicionales, productos agrícolas, chocolate artesanal y entidades como Manos Unidas, Oxfam o la Asociación Contra el Cáncer.