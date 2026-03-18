Castellón arranca marzo con una ocupación hotelera al alza impulsada por las Fiestas de la Magdalena

La provincia de Castellón ha iniciado el mes de marzo con una evolución ligeramente positiva en la ocupación hotelera. Según los datos de Hosbec, la primera quincena ha alcanzado el 74,9%, más de un punto por encima del 73,6% registrado en el mismo periodo de 2025.

Este crecimiento se explica, en gran medida, por el efecto dinamizador de las Fiestas de la Magdalena, celebradas del 7 al 15 de marzo en Castellón de la Plana, que han actuado como un importante foco de atracción turística en el arranque de la temporada.

De cara a la segunda mitad del mes, las previsiones apuntan a cierta estabilidad, con un 69,1% de reservas ya confirmadas, manteniendo así la tendencia positiva del sector.

El mercado nacional continúa siendo mayoritario, concentrando el 78,4% de la demanda, aunque pierde peso respecto al 84,2% del año pasado. Este descenso se compensa con una mayor presencia internacional, con Francia como principal mercado emisor extranjero (5%).

Otros países como Alemania, Italia y Reino Unido aportan también cuotas relevantes, mientras que la irrupción de Estados Unidos refleja una incipiente diversificación del destino, aunque todavía con un impacto limitado.

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas lideran el crecimiento, con una ocupación del 76,9%, dos puntos por encima de 2025. Estos datos refuerzan la tendencia hacia una demanda más equilibrada y con mayor proyección internacional en los meses previos al inicio de la campaña turística principal.