Castellón acogerá la feria MARTE con más de 20 espacios expositivos y artistas de España, Italia y Portugal

La cita reunirá más de 20 espacios expositivos y galerías procedentes de ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Mallorca, Granada, Milán y Lisboa, en una edición que busca consolidar el evento como una referencia cultural y artística.

El diputado de Cultura de la Diputación de Castellón, Alejandro Clausell, ha destacado durante la presentación que MARTE es “una cita imprescindible dentro de la agenda cultural de la provincia” y un espacio que permite “acercar el arte contemporáneo y proyectar Castellón como referente cultural”.

“Desde su nacimiento, la feria ha apostado por convertirse en una plataforma de diálogo entre artistas, galerías, instituciones y ciudadanía”, ha señalado Clausell, quien ha subrayado también la importancia de la colaboración institucional para hacer la cultura “más accesible para todos los públicos”.

En esta edición, la artista invitada será Juana González, representada por ARMA Gallery, dentro de una programación que apuesta por la difusión de propuestas contemporáneas y el impulso del talento emergente.

La feria contará con una sección principal que reunirá galerías consolidadas como Herrero de Tejada, que presentará obras de Natalia López de Oliva y Carlos Pesudo, o Shiras Galería, con trabajos de Cristina Gamón y Adriana Berges.

Además, MARTE 2026 incluirá espacios ya habituales como MARTE SOCIAL, con una mesa redonda dedicada a “Los límites de la IA en la creación artística”, y MARTE ORBITAL, donde distintas instituciones presentarán sus proyectos culturales.

La Diputación de Castellón contará también con un estand propio coordinado por el Servicio de Museos, en el que se expondrá parte de su colección, la Colección Ars Citerior.

Asimismo, la institución provincial rendirá homenaje al artista Joaquín Michavila en el centenario de su nacimiento, a través de una selección de obras procedentes de fondos propios y de la colaboración de su familia.

El diputado de Cultura ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva edición, que ha definido como una propuesta “diversa y de gran calidad” y que busca acercar el arte contemporáneo a todos los públicos, además de consolidar la feria como uno de los eventos culturales más relevantes de la Comunitat Valenciana y del panorama nacional.