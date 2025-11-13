Castellón acogerá este sábado el primer festival virtual para jóvenes

Castellón acogerá el próximo sábado 15 de noviembre el primer festival virtual destinado a jóvenes de 12 a 30 años. El evento, llamado ‘Virtuart’, se celebrará en la Plaza Huerto Sogueros y la inscripción es gratuita. El festival tendrá dos sesiones, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El concejal de Juventud, Cristian Ramírez, junto a Sergio Briz, de la empresa organizadora, presentó los detalles del evento, que combina arte, cultura, tecnología y realidad virtual. Según Ramírez, será la primera vez que muchos asistentes podrán ver un robot humanoide caminando por las calles de Castellón, entre otras actividades interactivas con robots.

Inscripciones

La participación es gratuita y se puede reservar hora a través de la web oficial del festival: https://www.virtuartcitycastellon.com

. La capacidad está limitada a 200 jugadores por hora. Se recomienda realizar la inscripción anticipadamente, aunque se reservarán algunas plazas para participantes el mismo sábado.

Diferentes espacios del festival

El festival se organizará en distintas zonas interactivas:

Simuladores de realidad inmersiva: coches, motos, simulador de vuelo, montañas rusas y shooter.

Zona musical: instrumentos futuristas como arpa láser, batería invisible, theremín, instrumentos virtuales y una zona de DJ virtual.

Graffiti virtual: creación de obras artísticas sin necesidad de pintar paredes.

Escape room y viajes virtuales: recorrido por museos y obras arquitectónicas del mundo, conciertos y juegos virtuales.

Zona gamer: juegos como EA Sports y Just Dance en pantalla LED gigante, además de arcade con máquinas retro.

El festival, impulsado a través de la convocatoria municipal ‘Llamada a proyectos’, pretende ofrecer un ocio tecnológico innovador para jóvenes de Castellón, combinando entretenimiento y experiencias interactivas en un entorno urbano.