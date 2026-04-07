Castellón acoge la segunda edición del Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública

El Moll de Costa, en la dársena del Puerto de Castellón, ha sido el escenario de la jornada inaugural del 2º Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, que reúne a especialistas, instituciones y profesionales del sector para analizar los retos y la importancia del patrimonio de las infraestructuras.

La apertura del congreso contó con la presencia de Sergio Toledo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón; Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria; Héctor Folgado, vicepresidente 3º de la Diputación de Castellón; y Vicente Martínez Mus, vicepresidente 3º y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana. También participaron Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Caminos, y Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunitat Valenciana.

Durante la inauguración, las autoridades coincidieron en resaltar la necesidad de preservar el patrimonio de la ingeniería civil como parte esencial del paisaje y la identidad territorial. Sergio Toledo destacó que “el patrimonio de la obra pública forma parte de nuestra historia colectiva y constituye una oportunidad para dinamizar el territorio y reforzar el atractivo de nuestras ciudades”.

Rubén Ibáñez puso en valor el Puerto de Castellón como ejemplo de integración del pasado y la proyección hacia el futuro, mientras que Héctor Folgado resaltó la importancia de estos encuentros para “construir mejor y compartir necesidades en materia de infraestructuras”. Por su parte, Vicente Martínez Mus subrayó los desafíos derivados del cambio climático y la inversión de 3.100 millones destinada por la Generalitat para la recuperación del territorio afectado por la DANA.

La jornada continuó con la conferencia marco “Patrimonio de la ingeniería civil del Puerto de Castellón”, a cargo de Juan Pérez Romero, y sesiones técnicas centradas en el impacto de catástrofes naturales, la reconstrucción de infraestructuras y la resiliencia frente a riesgos climáticos. Se abordaron también los efectos de la DANA de 2024 sobre puentes valencianos y la integración de criterios de sostenibilidad en la conservación del patrimonio.

El primer día del congreso finalizó con visitas técnicas y culturales en València, segunda sede del evento. Durante cuatro días, del 7 al 10 de abril de 2026, el congreso se desarrollará en Castellón, València y Alicante, abordando la conservación, puesta en valor y rehabilitación del patrimonio de la ingeniería civil, así como su papel en la construcción del paisaje y la reactivación turística.