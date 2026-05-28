Castellón acoge el congreso nacional de los Bancos de Alimentos con la presencia de la Reina Sofía

La Reina Doña Sofía ha inaugurado hoy en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón el XXIX Congreso Nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos, una cita que ha reunido a representantes de los 54 bancos de alimentos de toda España, así como a expertos y responsables institucionales.

A su llegada, la Reina ha sido recibida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, la subdelegada del gobierno, Antonia García, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Llorca, y el presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Alfredo Marqués.

Durante el congreso, el jefe del Consell ha definido a los bancos de alimentos como “una red silenciosa, pero imprescindible”, capaz de sostener, acompañar y proteger a miles de personas y familias vulnerables y “actuar donde en ocasiones la administración no puede llegar sola”.

Lucha contra la pobreza y el desperdicio alimentario

Este congreso anual se consolida como una cita clave para analizar los retos actuales en la lucha contra la pobreza y el desperdicio alimentario, además de impulsar soluciones coordinadas y sostenibles entre entidades sociales, administraciones y expertos.

Durante la jornada se desarrollan distintas mesas de trabajo centradas en el futuro de los bancos de alimentos, el papel del voluntariado y la gestión del desperdicio alimentario a través de iniciativas como el proyecto PLANB, con la participación de representantes del ámbito académico y social.

El encuentro pone el foco en la coordinación territorial y el trabajo conjunto entre entidades, con la puesta en común de conclusiones y la definición de líneas estratégicas de actuación para los próximos años.

Asimismo, se celebra la Asamblea General de la Federación Española de Bancos de Alimentos, en la que se revisan los principales logros del último año y se establecen objetivos de futuro.