Castelló prorroga hasta 2030 su colaboración con el Estado para reforzar la protección de víctimas de violencia de género

La Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Castelló han renovado el convenio de colaboración que permite la incorporación de la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén) por un nuevo periodo de cuatro años, hasta 2030.

El acuerdo ha sido suscrito entre ambas instituciones y refrendado por la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y firmado por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

El objetivo del convenio es actualizar los mecanismos de colaboración técnica e informática necesarios para que los agentes de la Policía Local que actúan en materia de violencia de género puedan integrarse plenamente en el sistema VioGén, creado en el marco de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Este sistema, en funcionamiento desde 2007, permite integrar información policial, judicial y penitenciaria, además de realizar la valoración del riesgo de las víctimas para ajustar las medidas de protección y desarrollar actuaciones preventivas.

En el marco del convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad se compromete también a promover y facilitar acciones formativas sobre el uso del sistema VioGén, con el apoyo de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Por su parte, el Ayuntamiento de Castelló asume el compromiso de aplicar los protocolos establecidos y de formar de manera especializada a los agentes implicados en la atención a víctimas.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado la importancia de renovar este acuerdo ante la “gravedad y persistencia” de la violencia de género, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada entre administraciones para mejorar la protección de las mujeres.

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que la violencia de género debe abordarse como un “problema de Estado” que requiere colaboración institucional y una estrategia global, destacando además la importancia de la prevención y la educación en valores desde edades tempranas.

El convenio, que se suscribió por primera vez en 2011 y fue renovado en 2021 y en abril de este año, se consolida así como una herramienta clave de cooperación entre administraciones en la lucha contra la violencia machista.