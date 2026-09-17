AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Castelló celebra este jueves el Debate sobre el Estado de la Ciudad

En el debate participarán los cuatro grupos con representación en el consistorio: PP y Vox, que forman el gobierno municipal, y PSPV-PSOE y Compromís, desde la oposición.

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El Pleno Municipal de Castellón
El Pleno Municipal de Castellón | ajuntamiento de castellón

El Ayuntamiento de Castelló celebra este jueves el Debate sobre el Estado de la Ciudad, una sesión en la que los grupos municipales harán balance de la situación de la capital de la Plana y expondrán sus principales propuestas de futuro.

En el debate participarán los cuatro grupos con representación en el consistorio: PP y Vox, que forman el gobierno municipal, y PSPV-PSOE y Compromís, desde la oposición.

Entre los asuntos que centrarán las intervenciones se encuentran la vivienda, los servicios públicos y los grandes proyectos previstos para Castelló, además de otras cuestiones relacionadas con la actualidad de la ciudad.

El debate será público, como el resto de plenos municipales, y comenzará a las 11:00 horas.

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