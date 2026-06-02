Casi 3.000 estudiantes de Castellón inician las pruebas de acceso a la universidad en la UJI

La Universitat Jaume I ha recibido este martes a los 2.975 estudiantes de la provincia de Castellón que han comenzado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de 2026.

Los exámenes se desarrollan del 2 al 4 de junio en toda la Comunitat Valenciana y, en el caso de la UJI, tienen lugar en las instalaciones de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, en horario de mañana y tarde.

Del total de alumnos inscritos, 2.510 realizarán la fase obligatoria de la prueba, mientras que otros 465 se presentan únicamente a la fase voluntaria para mejorar su nota de acceso.

La universidad comunicará las calificaciones el próximo 12 de junio a partir de las 13.00 horas. Además, las solicitudes de revisión de exámenes podrán presentarse de forma telemática los días 15, 16 y 17 de junio a través de un formulario web habilitado por la institución académica.