Carrasco remite una carta al Ministerio para exigir el fin de los recortes en la vigilancia de Columbretes

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir la reversión de los recortes de personal en la vigilancia de la Islas Columbretes. En el escrito, dirigido al ministro Luis Planas, solicita una reunión urgente ante la falta de respuesta del Gobierno y con el respaldo unánime de todos los grupos políticos municipales, con el objetivo de abordar la reducción de efectivos y la falta de encargo a la empresa pública Tragsatec.

Carrasco advierte de que la situación es cada vez más preocupante, ya que, según indica, en los últimos 45 días hasta 30 han transcurrido sin vigilancia directa en el archipiélago. La alcaldesa subraya que estos recortes se agravan en periodos vacacionales como la Semana Santa y podrían empeorar con la llegada del verano, cuando aumenta el número de visitantes. Además, alerta de la presencia de pescadores furtivos y del riesgo que esta falta de control supone para la biodiversidad de este enclave natural.

La primera edila ha criticado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, por haber reducido a la mitad el sistema de vigilancia de este espacio protegido, y ha apelado a la unidad política para defender el patrimonio natural de Castellón. En contraste, ha destacado el refuerzo realizado por la Generalitat Valenciana, que ha incrementado la inversión y los recursos humanos para tratar de paliar la desprotección de las Columbretes, consideradas uno de los enclaves de mayor valor ecológico del Mediterráneo.