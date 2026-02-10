Carrasco hace balance de las iniciativas municipales contra el absentismo escolar en 2025

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, en su papel de presidenta de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Universidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha presidido este martes una sesión de balance sobre las actuaciones realizadas durante 2025 junto a diferentes ayuntamientos. La reunión se ha desarrollado por videoconferencia.

Entre las iniciativas señaladas, Carrasco ha destacado los talleres y campañas para prevenir y actuar frente al absentismo escolar, así como el IX Concurso de buenas prácticas municipales, que premia a los ayuntamientos con programas orientados a mejorar la convivencia escolar y reducir la falta de asistencia a clase. También ha hecho referencia a la difusión del VII y VIII Catálogo de buenas prácticas municipales en esta materia.

La alcaldesa ha recordado que desde la FEMP se firmaron convenios con la Fundación Educo y con el Ministerio de Educación para intervenir frente al absentismo y el acoso escolar, y ha subrayado que “los ayuntamientos tienen un papel crucial en la lucha contra el absentismo, por ser la administración más cercana a las familias y la comunidad escolar”.

En cuanto a la ciudad de Castellón, Carrasco ha citado programas como la Unidad de Absentismo, el Programa de Aula Compartida (PAC) del IES Miquel Peris i Segarra, así como iniciativas dirigidas a la comunidad gitana, como “Esplai Racó Màgic” o “Kumpania”. También ha recordado talleres de prevención del acoso y la violencia escolar como Comunicajove, desarrollados en colaboración con la Policía Local, que posicionan a la ciudad como referente nacional.

Carrasco ha concluido reiterando la importancia de una educación basada en valores e igualdad desde edades tempranas, “porque la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo”.