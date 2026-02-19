Carrasco califica de “responsable y generosa” la dimisión de Cristian Ramírez

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha valorado este jueves la dimisión del edil de Movilidad, Cristian Ramírez Martínez, como una decisión “responsable” y “generosa”, adoptada por iniciativa propia.

“Es una decisión de él, que implica responsabilidad por su parte”, ha señalado Carrasco ante los medios. La primera edil ha subrayado que Ramírez “en todo momento ha pensado en el equipo, en no perjudicar al equipo, en no perjudicarme a mí, en no perjudicar a los compañeros, ni el nombre del partido, ni tampoco el gobierno de la ciudad de Castellón”.

La renuncia se produce después de que la Audiencia Provincial de Castellón revocara el sobreseimiento del denominado caso de las multas en zona azul sin pagar y ordenara reabrir la investigación. Sobre este asunto, la alcaldesa ha asegurado que ni ella ni el exconcejal han recibido notificación oficial. “Yo he hablado con él y él no tiene conocimiento todavía, porque no lo han calificado ni siquiera. Es decir, él no tiene conocimiento alguno”, ha afirmado.

Carrasco ha explicado que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la reapertura por los medios de comunicación y que, desde ese momento, se dio orden a los técnicos municipales para preparar la documentación requerida. “Total colaboración y total transparencia desde el principio y hasta el final”, ha indicado, al tiempo que ha pedido “celeridad y rapidez” a la justicia y ha mostrado su convencimiento de que el asunto “lo van a archivar, como lo han archivado en dos ocasiones anteriores”.

Reorganización temporal y entrada de Gonzalo Romero

La alcaldesa ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para dar cuenta de la renuncia y agilizar la incorporación del siguiente edil en la lista, Gonzalo Romero Casaña, cuya toma de posesión dependerá de la tramitación ante la Junta Electoral.

Mientras tanto, el coordinador del Área de Servicios Públicos asumirá de forma temporal las competencias de vía pública y movilidad. “No queremos ni que la gestión se resienta, ni que la ciudad lo note”, ha señalado Carrasco, quien ha destacado que Romero “conoce la casa”, ha sido concejal con anterioridad y “va a hacer una magnífica gestión”.

Respuesta a la oposición

Preguntada por las referencias del exconcejal a una supuesta “campaña sucia” de la oposición, la alcaldesa ha evitado pronunciarse sobre el escrito de renuncia y ha defendido que se trata de un caso “de ética, no de honestidad”, al no estar relacionado —según ha indicado— con su gestión pública.

Carrasco ha afirmado que no acepta “lecciones de ética” del Grupo Municipal Socialista y ha recordado distintos casos que, a su juicio, afectan a representantes de la oposición a nivel local y nacional. “Intentan ganar en los juzgados lo que no son capaces de ganar en las urnas”, ha concluido.