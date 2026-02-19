Dimite el edil de Castellón Cristian Ramírez (PP) dos meses después de la reapertura del caso de las multas

El concejal de Juventud, Agricultura, Movilidad, Medio Ambiente y Desarrollo del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez Martínez (PP), ha presentado este miércoles por la tarde su dimisión “personal, voluntaria e inamovible” tras dos años marcados por la polémica del denominado caso de las multas sin pagar. La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Castellón revocara el pasado mes de enero el sobreseimiento de la causa relacionada con multas en zona azul y ordenara reabrir la investigación para esclarecer los hechos. Ramírez ha comunicado su renuncia a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y a la Secretaría General del Ayuntamiento.

En su escrito, el ya exconcejal ha explicado que deja su acta con una doble finalidad: poner fin a la “desmedida y rastrera campaña de persecución” que asegura haber sufrido y evitar que la situación afecte al equipo de gobierno y a las siglas del Partido Popular. Ramírez ha subrayado que la decisión “no es impulsiva”, sino meditada ante el impacto que esta situación ha tenido en su salud mental, afirmando que el clima generado por la oposición le ha provocado “un nivel de ansiedad inasumible”. También ha defendido su gestión desde que asumió el cargo el 17 de junio de 2023, destacando la modernización del servicio Bicicas, la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte público, la mejora del servicio de jardinería y la simplificación de trámites para las fiestas de la Magdalena. Asimismo, ha reiterado que cometió “un error” por el que pidió disculpas, aunque sostiene haber cumplido con todas sus obligaciones legales.

Por su parte, la alcaldesa Begoña Carrasco ha señalado que respeta y acepta la decisión “valiente y comprometida” de Ramírez, agradeciéndole el trabajo desempeñado en sus distintas áreas de gestión. Siguiendo el orden de la lista electoral del PP, será Gonzalo Romero Casaña quien ocupe el acta de concejal vacante y tome posesión en el próximo pleno ordinario del mes de febrero. Ramírez se ha despedido agradeciendo la confianza depositada y asegurando que da “un paso a un lado” para proteger su salud y recuperar el equilibrio personal.