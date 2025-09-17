Capla Festival se presenta como nueva cita musical para octubre en Castellón

Hoy se ha presentado oficialmente ante los medios Capla Festival, un evento musical que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón. La presentación, a cargo de Maribel Marca, codirectora del festival, destacó el evento como una iniciativa para revitalizar el panorama cultural y económico de la región. La alcaldesa, Begoña Carrasco, también mostró su apoyo durante el acto.

El festival, cuyo nombre rinde homenaje a la ciudad (Castellón de la Plana) y al concurso infantil "Premios Capla", tiene como objetivo conectar distintas generaciones a través de la música. Con un cartel de primer nivel, ofrecerá 12 horas de música en vivo con artistas como Fangoria, La La Love You, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias y We Are Not DJs, además de la banda local Valiente Bosque.

La alcaldesa valoró positivamente el festival, señalando que Castellón recupera su capitalidad cultural y de ocio y destacó la colaboración público-privada que permite que grandes artistas incluyan la ciudad en sus giras, además de su papel en la desestacionalización turística y la generación de actividad económica y empleo.

Capla Festival también tiene un compromiso social, con una zona solidaria en colaboración con la Fundación Caja Castellón, donde varias asociaciones benéficas locales contarán con visibilidad y podrán recaudar fondos.En este espacio, asociaciones benéficas locales como Antian, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Sofía la Princesa Guerrera, Lara de los Rosales, Conquistando Escalones, Aspropace y Ateneu, tendrán visibilidad y recaudarán fondos a través de juegos solidarios.

En cuanto al impacto económico, el festival presenta un 61% de asistentes procedentes de fuera de Castellón y ventas en 25 provincias españolas. Se estima que generará más de 470 empleos directos e indirectos y colaborará con más de 42 empresas locales.

Para facilitar la asistencia, se habilitaron autobuses lanzadera desde diferentes puntos de la provincia, y se lanzó un paquete "Experiencia VIP" junto a la agencia de viajes Vamos por el Mundo, que ya ha agotado plazas.

El público mayoritario tiene entre 40 y 55 años, consolidando el festival como una cita para el reencuentro y la diversión.

Más información y venta de entradas en la web oficial: caplafestival.com. Las entradas VIP están a punto de agotarse.