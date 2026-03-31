La Cámara de Comercio de Castellón acoge una conferencia sobre liderazgo empresarial inspirado en el deporte

LEER MÁS Castellón se prepara de nuevo para la Carrera de las Empresas con novedades y sorpresas

La Cámara de Comercio de Castellón ha acogido la conferencia “Más allá de la meta: el ADN del éxito deportivo aplicado a la organización”, impartida por Kike Algora, en el marco de las actividades de la cuarta edición de la Carrera de las Empresas de Castellón. El encuentro ha reunido a trabajadores, profesionales, empresarios y directivos interesados en trasladar las claves del alto rendimiento deportivo al ámbito empresarial.

Durante la sesión, Algora planteó una idea central: el éxito no depende únicamente de los recursos o del talento físico, sino de una estructura mental sólida, valores consistentes y una cultura de equipo bien definida. A través de ejemplos del deporte de élite, el ponente explicó cómo equipos con menor presupuesto pueden alcanzar grandes logros y cómo los atletas superan situaciones adversas gracias a su fortaleza psicológica.

La conferencia abordó aspectos clave para el desarrollo organizacional, como la transferencia de valores —disciplina y esfuerzo individual— hacia ventajas competitivas colectivas; la gestión del llamado “muro”, entendido como los momentos de máxima presión e incertidumbre; y la construcción de culturas de equipo basadas en un propósito común, más allá de la mera colaboración.

Asimismo, se profundizó en el liderazgo inspirador, destacando cómo la actitud de una sola persona puede influir en el rendimiento de toda una organización. En este contexto, Algora introdujo el concepto de la “actitud del dorsal”, una metáfora del compromiso que asume una persona al afrontar un reto y la importancia de mantenerlo en el día a día profesional.

El evento, de carácter dinámico y visual, ofreció herramientas prácticas aplicables de forma inmediata en el entorno laboral, posicionando el deporte no solo como una actividad saludable, sino como una auténtica escuela de negocios y de vida.

La jornada fue especialmente valorada por las empresas y organizaciones asistentes, que buscan reforzar la motivación de sus equipos y apostar por modelos de liderazgo basados en la resiliencia, la estrategia y la superación constante.