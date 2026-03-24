La Guardia Civil, a través del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración del Equipo Territorial de Policía Judicial de Arenas de San Pedro, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

La operación se saldó con la incautación de 131 kilogramos de cocaína y 55 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío, así como con la detención de siete personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión, acusadas de delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó cuando los especialistas del EDOA detectaron a varios individuos en Ávila que parecían estar realizando una transacción de droga. A partir de ahí, se inició un seguimiento policial que permitió identificar a la organización, asentada en la provincia de Castellón, que utilizaba una empresa de transportes como cobertura para mover la droga a distintos puntos de Europa.

Durante los dispositivos operativos, una furgoneta fue interceptada mientras se dirigía a una nave industrial en Castellón. Tras el registro, se detuvo a cinco personas que estaban en el lugar realizando actividades ilícitas. Posteriormente, se arrestaron otras dos personas vinculadas al grupo.

Cae en Castellón una red de tráfico internacional de drogas: cuatro arrestados ya están en prisión | GC

En la nave industrial, considerada la base de operaciones, se incautaron además siete vehículos con compartimentos ocultos, más de 18.000 euros en efectivo, moldes para el embalaje de la cocaína, dos envasadoras al vacío y diversa documentación que está siendo analizada.

Los detenidos y todo lo intervenido fueron puestos a disposición judicial, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.