Burriana celebra la Nit de la Plantà 2026 con los 19 monumentos falleros ya listos para las fiestas

La ciudad de Burriana ha celebrado con emoción la tradicional Nit de la Plantà 2026, una de las citas más esperadas de las Fallas, en la que las 19 comisiones falleras de la capital de la Plana Baixa han culminado el montaje de sus monumentos. Tras una intensa noche de trabajo, las calles del municipio ya lucen las fallas terminadas, preparadas para recibir a vecinos y visitantes durante los días grandes de las fiestas.

Esta mañana a las 8:00 el jurado ha iniciado la inspección de los monumentos para evaluar el trabajo de cada comisión, mientras que por la tarde la Llar Fallera acogerá la esperada entrega de premios de las Fallas 2026, que incluirá reconocimientos especiales a los monumentos mayor e infantil más inclusivos antes de la tradicional Cremà en honor a Sant Josep.

Las Reinas Falleras de Burriana, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus Cortes de Honor y Damas de la ciudad, además de representantes de la corporación municipal y diversas autoridades autonómicas y provinciales recibirán a partir de hoy a vecinos y visitantes en unas fiestas que esperan contar con buen tiempo, desparecidos los avisos especiales por viento, hoy se esperan rachas moderadas que pueden alcanzar los 20 km hora en la provincia.