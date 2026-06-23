El Bono Cultural Joven alcanza ya a más de 16.600 jóvenes en Castellón desde 2022

Un total de 16.613 jóvenes de la provincia de Castellón han podido beneficiarse ya del Bono Cultural Joven desde su puesta en marcha en 2022, según los datos acumulados de sus distintas ediciones.

El programa, impulsado por el Ministerio de Cultura, ha mostrado una participación creciente en la provincia. En 2022 se registraron 3.374 beneficiarios, cifra que ascendió a 4.082 en 2023, 4.479 en 2024 y 4.678 en 2025, consolidando una tendencia al alza en el acceso de la juventud a la oferta cultural.

La iniciativa, que tiene como objetivo fomentar el consumo y la participación cultural entre las personas que cumplen 18 años, abre ahora su quinta edición con el plazo de inscripción ya activo desde este lunes. En la Comunitat Valenciana, más de 61.000 jóvenes pueden optar a esta ayuda.

Entre las novedades de este año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el bono podrá destinarse también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales de creación artística y cursos culturales, ampliando así sus usos para potenciar la creatividad.

En el ámbito provincial, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha valorado positivamente el impacto del programa, destacando su papel en la creación de hábitos culturales y en el impulso al sector tras la pandemia. "El Bono Cultural Joven es una excelente oportunidad para ayudar a generar hábitos de consumo cultural entre los y las jóvenes, un impulso económico para que la entrada en la edad adulta venga acompañada de posibilidades de descubrir actividades culturales y/o contribuir al desarrollo cultural de nuestro territorio", ha indicado.

El bono está dotado con 400 euros por persona y puede utilizarse durante un año en establecimientos culturales adheridos, tanto físicos como digitales. Las solicitudes pueden realizarse hasta el 31 de octubre a través de la web oficial del programa.