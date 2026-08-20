Bomberos intensifica la vigilancia en las zonas forestales de Castellón por el riesgo extremo de incendios

El dispositivo intensifica la vigilancia durante la mañana y la tarde, con controles de mayor duración en las tres zonas forestales del término municipal. El objetivo es reforzar la prevención y detectar de forma anticipada cualquier situación que pueda suponer un riesgo de incendio.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que ante esta situación de riesgo extremo se aumentarán los controles para prevenir incidentes y poder actuar con rapidez ante cualquier emergencia. Durante las inspecciones, los efectivos recorren las áreas forestales y revisan posibles puntos de riesgo, así como actividades que puedan favorecer el inicio o la propagación de un incendio.

El nivel 3 de preemergencia, vigente del 19 al 21 de agosto en toda la Comunitat Valenciana, prohíbe realizar cualquier tipo de fuego y trabajos que puedan generar riesgo de incendio mediante herramientas o maquinaria mecánica. Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a extremar la precaución y cumplir las restricciones establecidas durante estos días de riesgo extremo.