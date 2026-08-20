PREVENCIÓN

Bomberos intensifica la vigilancia en las zonas forestales de Castellón por el riesgo extremo de incendios

El Servicio de Bomberos de Castellón refuerza estos días los controles en las zonas forestales del término municipal ante el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Bomberos intensifica la vigilancia en las zonas forestales de Castellón por el riesgo extremo de incendios
Bomberos intensifica la vigilancia en las zonas forestales de Castellón por el riesgo extremo de incendios | Onda Cero

El dispositivo intensifica la vigilancia durante la mañana y la tarde, con controles de mayor duración en las tres zonas forestales del término municipal. El objetivo es reforzar la prevención y detectar de forma anticipada cualquier situación que pueda suponer un riesgo de incendio.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que ante esta situación de riesgo extremo se aumentarán los controles para prevenir incidentes y poder actuar con rapidez ante cualquier emergencia. Durante las inspecciones, los efectivos recorren las áreas forestales y revisan posibles puntos de riesgo, así como actividades que puedan favorecer el inicio o la propagación de un incendio.

El nivel 3 de preemergencia, vigente del 19 al 21 de agosto en toda la Comunitat Valenciana, prohíbe realizar cualquier tipo de fuego y trabajos que puedan generar riesgo de incendio mediante herramientas o maquinaria mecánica. Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a extremar la precaución y cumplir las restricciones establecidas durante estos días de riesgo extremo.

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