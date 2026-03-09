Begoña Carrasco agradece el trabajo de los cuerpos de seguridad durante la Romería de les Canyes

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha felicitado personalmente a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia por el dispositivo desplegado durante la Romería de les Canyes, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas de la Fiestas de la Magdalena. La primera edil realizó este reconocimiento en el Puesto de Mando Avanzado instalado a los pies de la ermita, desde donde se coordinó el operativo de seguridad durante toda la jornada.

Carrasco destacó “la gran labor llevada a cabo por nuestra Policía Local, Bomberos Municipales, Protección Civil, Agentes de Movilidad, personal sanitario y Brigadas Municipales”, que trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de los miles de romeros y romeras que participaron en la peregrinación. Según subrayó la alcaldesa, el amplio despliegue permitió que el evento se desarrollara sin incidentes destacables.

La alcaldesa también remarcó que la romería transcurrió dentro de la normalidad prevista y sin incidencias de gravedad, lo que evidencia la eficacia del dispositivo de coordinación y prevención organizado para esta cita multitudinaria a la que se calcula han acudido este año 165.000 romeros. En este sentido, puso en valor “la profesionalidad, la capacidad de respuesta y el trabajo conjunto de todos los efectivos implicados”, cuyo esfuerzo permitió que la jornada se desarrollara con seguridad, normalidad y tranquilidad para la ciudadanía