Barrachina defiende el papel de la Diputación y critica la “falta de financiación” del Gobierno central

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido este martes el papel del municipalismo y la gestión de la institución provincial durante su intervención en la séptima Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas, donde ha asegurado que “cuando los ayuntamientos avanzan, la provincia también avanza”.

Barrachina, ante los representantes de los 135 municipios de la provincia, ha reivindicado una política basada en la “acción y la utilidad” y ha subrayado que la Diputación actúa como una administración “aliada, útil y que no pone trabas, sino que abre caminos”.

“Gobernar no solo es decir, gobernar es hacer”, ha afirmado la presidenta, quien ha insistido en que su equipo entiende la política como una herramienta para mejorar el día a día de los vecinos en todos los municipios, especialmente los más pequeños.

Durante su intervención, ha hecho balance de la gestión de los últimos tres años, destacando la movilización de más de 117 millones de euros a través del Plan Impulsa y el Fondo de Cooperación, así como 9 millones en convenios singulares con más de 70 municipios.

También ha anunciado nuevas líneas de subvención en ámbitos como la conciliación, el transporte a demanda, la protección del medio rural o la atención a emergencias, además del refuerzo de servicios sociales y el aumento de la inversión en bienestar social.

En materia de infraestructuras, ha subrayado el impulso a la política hídrica, con 9,6 millones de euros en depuración, nuevas actuaciones en abastecimiento de agua y la creación del Consorcio Provincial de Aguas como herramienta de planificación.

Barrachina ha destacado igualmente el incremento de la inversión en carreteras hasta los 49,7 millones de euros y el nuevo Plan de Mejora de Travesías, dotado inicialmente con 7 millones de euros.

En el ámbito de la seguridad, ha defendido la inversión en el Consorcio Provincial de Bomberos y la incorporación de nuevos efectivos y medios materiales, así como la construcción de nuevas helisuperficies en la provincia.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

En su intervención, la presidenta provincial ha criticado la gestión del Gobierno central al considerar que las entidades locales sufren “falta de financiación e imposiciones” que limitan su capacidad de actuación.

Barrachina ha señalado que durante la legislatura “lo único recibido del Gobierno de España ha sido falta de financiación y reglas que dificultan el uso de los recursos propios”, en referencia a las restricciones fiscales y a la gestión municipal.

Asimismo, ha aludido a medidas como el denominado “tasazo de las basuras”, que ha calificado como una imposición estatal a los ayuntamientos “sin apoyo jurídico, administrativo ni económico”, según ha expuesto.

Pese a ello, ha asegurado que la Diputación ha asumido un papel de apoyo a los municipios para dar respuesta a estas obligaciones y ha defendido que la institución provincial “llega donde otras administraciones no llegan”.

La presidenta ha concluido su intervención apelando a la unidad municipal y al trabajo conjunto entre administraciones: “Cada decisión tiene un impacto directo en la vida de las personas”, ha señalado, antes de reclamar más autonomía y recursos para los ayuntamientos y la provincia.