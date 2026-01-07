El Ayuntamiento de Castellón destina 766.000 euros en 2026 para continuar el aparcamiento de ADIF

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la concejalía de Infraestructuras, ha incluido en el presupuesto municipal de 2026 una partida de 766.000 euros para ejecutar la segunda fase de las obras del aparcamiento de ADIF. Esta actuación permitirá continuar con la transformación urbana del entorno de la estación de tren y la ampliación de plazas de estacionamiento gratuitas, dentro de un proyecto que alcanzará una inversión global aproximada de 1,2 millones de euros.

La inversión se enmarca en el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 253.200.203 euros, y da continuidad a un proyecto que ya ha permitido la puesta en marcha de 116 nuevas plazas de aparcamiento, inauguradas el pasado 9 de diciembre. Estas plazas han sido cofinanciadas junto a la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa, que ha aportado 481.000 euros. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado que esta dotación presupuestaria refuerza el compromiso adquirido con los vecinos del entorno de la estación y del distrito oeste.

Con esta segunda fase, el consistorio avanza en una actuación estratégica dentro del proyecto global de remodelación del área de ADIF, con el objetivo de alcanzar cerca de 500 plazas de aparcamiento gratuitas una vez finalizado el desarrollo completo. El proyecto contempla, además de las zonas de estacionamiento, la instalación de columpios junto al colegio Jaime I, la ampliación de aceras y la mejora de las zonas verdes, contribuyendo a un entorno más accesible, seguro y ordenado, con el apoyo de la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa.