Desarticulado un laboratorio de éxtasis en un domicilio de Castelló

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas y han desarticulado un laboratorio de elaboración de estupefacientes de naturaleza sintética, concretamente éxtasis, para distribuir tanto al consumidor final como a intermediarios que regentan a su vez otros puntos de venta de drogas en la ciudad.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento los agentes a través de la sala CIMMAC 091 de una llamada en la que una mujer solicitaba auxilio por una agresión de su pareja sentimental.

Tras una ardua labor de investigación, la operación culminó con una entrada y registro en el domicilio, donde se aprehendieron sustancias estupefacientes, concretamente 101,83 gramos de éxtasis en diferentes formatos, 394 gramos de cocaína, diez gramos aproximadamente de marihuana, un gramo de hachís y dinero en efectivo por un importe de 4.262 euros.

En el registro del domicilio también se intervinieron diversas armas blancas -cinco navajas, una espada artesanal con un filo de 28 centímetros y una táser en perfecto estado de funcionamiento-, además de otros utensilios que se vinculan con la actividad delictiva de los detenidos, cuatro básculas de precisión, cuchillos de corte, envoltorios para las pastillas de éxtasis y la cocaína, además de diez teléfonos móviles.

Los dos detenidos, de 34 y 38 años y que son reincidentes en este tipo de delitos contra la salud pública y cuentan con antecedentes policiales por estos hechos, pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó en uno de ellos ingreso en prisión y el otro individuo quedó con medidas cautelares.