Las ayudas al alquiler joven de Castellón alcanzan ya a 91 personas interesadas

La cifra supone más del doble de las 44 personas interesadas registradas a principios de julio. La iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno de Begoña Carrasco, cuenta con una dotación de 405.000 euros y busca facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda y ayudarles a afrontar el coste del alquiler.

Las ayudas pueden cubrir hasta el 50 % de la renta de alquiler o del precio de cesión de uso de una vivienda o habitación durante un máximo de 12 mensualidades. La renta no puede superar los 800 euros mensuales en el caso de una vivienda ni los 400 euros si se trata de una habitación.

Pueden solicitar estas ayudas los jóvenes mayores de edad y de hasta 35 años que estén empadronados en Castellón desde hace al menos tres años. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto a través de la Oficina Municipal de la Vivienda y del teléfono 010.