El aumento de plantilla previsto en el Hospital General de Castellón es insuficiente, según CCOO

El sindicato CCOO PV ha denunciado la situación de las urgencias del Hospital General de Castellón, señalando que el crecimiento de la población y la falta de personal siguen generando problemas de atención pese al anuncio de la Conselleria de dotar de 55 profesionales más al servicio.

La portavoz del sindicato, Virginia Sales, ha explicado que la presión asistencial ha aumentado de forma significativa en los últimos años. “La población de la provincia de Castellón que atiende este hospital en urgencias se ha triplicado seguramente, con lo que eso conlleva”, ha afirmado.

Según Sales, este incremento se traduce en una mayor demanda de atención urgente, influida tanto por las dificultades en la atención primaria como por un uso inadecuado del servicio en algunos casos. “Muchas veces acudimos a urgencias con patologías no urgentes, lo que conlleva a un colapso”, ha señalado, aunque ha insistido en que “el Hospital General se queda pequeño”.

El centro ha experimentado obras de ampliación y la construcción de nuevas instalaciones, con el objetivo de adaptarse a esta realidad. Sin embargo, desde CCOO consideran que estas mejoras no han resuelto el problema de fondo. “Con esta ampliación no hemos conseguido lo que pretendíamos en un inicio”, ha indicado la portavoz.

En este sentido, el sindicato critica que no se haya reforzado adecuadamente la plantilla. “Si haces unas infraestructuras nuevas pero no dotas de personal que pueda atender a estos pacientes, tenemos un problema igual que el que teníamos con las urgencias viejas”, ha advertido Sales.

Además, CCOO califica de insuficiente la propuesta de incremento de plantilla planteada por la conselleria. Según la portavoz, “la petición es ridícula” y no se ajusta a las necesidades reales. Aunque se contemplan refuerzos en personal facultativo y de enfermería, el sindicato denuncia la falta de previsión en otras categorías clave como técnicos y celadores, así como en servicios de apoyo. “Servicios como radiodiagnóstico y laboratorio son imprescindibles también en puertas de urgencias”, ha subrayado, alertando de que sin estos recursos se generan cuellos de botella en la atención.

Más actividad asistencial

El sindicato también ha puesto el foco en la evolución de la actividad asistencial. Según los datos citados, en 2025 se realizaron unas 9.800 asistencias más que en 2023 con la misma plantilla, a pesar de la apertura de nuevas instalaciones.

Con la finalización de las obras prevista entre junio y julio de 2026, CCOO advierte de que el problema persistirá si no se refuerzan los recursos humanos. “Si tenemos más infraestructuras pero la misma dotación de personal, evidentemente tenemos el mismo problema”, ha concluido Sales.