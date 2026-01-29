Arrancan las obras del nuevo edificio de la antigua Comandancia de Marina en Castellón

Esta semana han comenzado las obras del nuevo edificio que ocupará la antigua Comandancia de Marina, en desuso desde 2008, y que albergará la sede institucional de la Autoridad Portuaria de Castellón y el Museu de la Mar, cedido al Ayuntamiento y situado en la planta baja.

El proyecto, adjudicado a la empresa Becsa, cuenta con un plazo de ejecución de dos años y una inversión de 5,5 millones de euros. Incluye la creación de una nueva plaza pública abierta, que conectará el paseo con el mar, reforzando la integración entre puerto y ciudad y convirtiendo la zona lúdica en un espacio de encuentro y ocio para vecinos y visitantes.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, destacó que “la esencia del proyecto es ganar un espacio que acerque el mar a la ciudadanía y potencie la zona lúdica como punto de encuentro”, y lo enmarca dentro de ocho proyectos en marcha destinados a transformar la fachada marítima de Castellón. Entre ellos se incluyen la remodelación del edificio de la lonja, la fábrica de hielo y el nuevo hub tecnológico, además de mejoras urbanas como la rotonda de la Fuente del Ciudadano.

El edificio, diseñado por Medrano Sáez Arquitectos, combina un estilo vanguardista con referencias a la arquitectura naval, y contará con 3 plantas y 2.644,85 metros cuadrados útiles, incluyendo una terraza superior cubierta para eventos. Su patio central vertebra todas las plantas y permite una relación fluida entre los espacios internos y el entorno.

El Museu de la Mar, gestionado por el Ayuntamiento junto a la Asociación Mar i Vent, dispondrá de 228 metros cuadrados con carácter inmersivo, talleres para niños y actividades relacionadas con la tradición marinera.

El edificio incorpora sistemas de optimización energética y soluciones bioclimáticas, siguiendo los estándares más exigentes de accesibilidad, sostenibilidad y seguridad, con especial atención a materiales resistentes al ambiente costero y de fácil mantenimiento, con el objetivo de lograr la certificación BREEAM.