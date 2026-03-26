Arkadia Space logra 14,5 millones del EIC y se convierte en la primera empresa espacial española en recibir este apoyo europeo

La empresa castellonense Arkadia Space ha sido seleccionada por el programa European Innovation Council Accelerator, logrando una financiación total de 14,5 millones de euros y convirtiéndose en la primera compañía espacial española en acceder a este instrumento europeo. La firma ha sido elegida entre 923 candidaturas, de las que solo 61 fueron seleccionadas, lo que supone una tasa de éxito del 6,6%. La ayuda incluye 2,5 millones en subvención, 6 millones en inversión directa del fondo del EIC y otros 6 millones de inversión privada, en un respaldo que refuerza su posición dentro del sector deeptech. europeo.

El apoyo europeo avala la tecnología de propulsión verde desarrollada por la compañía, basada en peróxido de hidrógeno de alta concentración como alternativa a combustibles altamente tóxicos como la hidracina. Este sistema bipropelente hipergólico permite una ignición instantánea, mejora la fiabilidad de los motores y reduce los costes operativos en más de un 60%, además de facilitar maniobras complejas en el espacio. La iniciativa se enmarca en la apuesta estratégica de Europa por tecnologías más sostenibles y por el desarrollo de una cadena de suministro espacial propia, sin dependencia de terceros países.

El impulso llega tras la validación en órbita del sistema DARK en 2025, lanzado en una misión de SpaceX, lo que confirmó la viabilidad de esta tecnología desarrollada en España. En paralelo, Arkadia ampliará sus instalaciones en el Aeropuerto de Castellón para reforzar su capacidad de ensayos, en un contexto de creciente interés comercial y nuevos contratos en camino. Con este avance, la compañía se posiciona como un actor clave en el desarrollo de la próxima generación de propulsión espacial en Europa.