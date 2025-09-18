Archivadas las demandas contra la alcaldesa de La Vall d’Uixó por presunto acoso laboral

La directora del paraje natural de Les Coves de Sant Josep, Alba Fas, ha retirado este miércoles las dos demandas por presunto acoso laboral que había interpuesto contra la alcaldesa de La Vall d’Uixó y número dos del PSPV autonómico, Tania Baños, así como contra la empresa pública Emsevall, según ha informado el propio Ayuntamiento en un comunicado.

Durante el acto de conciliación celebrado esta mañana en el Juzgado de lo Social número 4 de Castellón de la Plana, la trabajadora ha desistido de las reclamaciones presentadas y ha renunciado expresamente a los más de 160.000 euros que solicitaba en concepto de indemnización.

Según el consistorio, la propia demandante manifestó en sede judicial que no se ha producido vulneración de derechos fundamentales ni acoso laboral. Ambas partes han alcanzado un acuerdo que contempla la extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo, acogiéndose al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, con una indemnización pactada de 41.500 euros.

El juzgado ha aprobado la avenencia entre las partes y ha procedido al archivo definitivo de las actuaciones. Desde el consistorio se subraya que el acuerdo busca "una solución amistosa y en aras de la paz social".