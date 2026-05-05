Aquarama celebra 40 años reinventando la diversión en el Mediterráneo

Aquarama, el parque acuático de Benicàssim y uno de los principales referentes del ocio familiar en la Comunitat Valenciana, inicia una nueva etapa coincidiendo con la celebración de su 40 aniversario. La temporada, que arrancará el próximo 10 de junio, llega cargada de novedades como la renovación de su imagen de marca, el lanzamiento de una nueva página web y la activación de la venta de entradas online.

La renovación de la identidad corporativa supone un paso adelante en la evolución del parque, alineando su imagen con los valores que han definido su trayectoria durante cuatro décadas: diversión, cercanía, confianza y una experiencia pensada para el disfrute en familia. El rebranding se aplicará a todo el recinto, que también abrirá la temporada con nuevas propuestas y mejoras.

En paralelo, Aquarama estrena una web más visual, intuitiva y dinámica, diseñada para mejorar la experiencia del usuario desde el primer contacto. La nueva plataforma permite consultar información sobre atracciones y servicios, además de agilizar la compra de entradas, adaptándose a los hábitos digitales actuales.

40 años de historia y nuevas experiencias

El 40 aniversario consolida a Aquarama como uno de los parques acuáticos con mayor trayectoria del arco mediterráneo, tras haber acompañado a varias generaciones de visitantes. La efeméride no solo pone el foco en su historia, sino que impulsa una nueva etapa centrada en la innovación y la mejora continua de la experiencia del público.

Como parte de esta celebración, el parque prepara además acciones especiales dirigidas a quienes cumplen también 40 años, una iniciativa que se dará a conocer próximamente.

Venta online y nuevas ventajas para los visitantes

La nueva temporada incorpora también la venta anticipada de entradas a través de la web, con un descuento del 15% y la posibilidad de planificar la visita con mayor comodidad. Los pases podrán adquirirse para toda la temporada, facilitando la organización de las estancias en el parque.

Entre las novedades destaca también el pack “Bartola”, que incluye entrada y un peluche de la mascota del parque, enviado a domicilio en una edición limitada, convirtiéndose en una opción de regalo orientada a la experiencia y al ocio en familia.

Con estas incorporaciones, Aquarama refuerza su posicionamiento como destino clave del ocio estival en el Mediterráneo, apostando por la innovación, la seguridad y la experiencia del visitante.