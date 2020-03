Antonio José, La Oreja de VanGogh o Media Azahara en les festes patronals de 2020

Els escenaris previstos per les actuación seran la plaça Major i també enguany el Centre de Tecnificació Esportiva.

El Centre de tecnificació Esportiva nou escenari per al concert d´Antonio José Durant per les festes de maig. / ONDACERO.ES

La Junta de Festes ha donat a conèixer els concerts de les festes de Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia. El cantant Antonio José, que actuarà el 23 de maig en el Centre de Tecnificació Espotiva, o La Oreja de Van Gogh dos de les apostes importants per al cartell d´enguany, junt amb Media Azahara, El Diluvi o Mocedades.

Al maig encapçala el cartell Antonio José i els mítics Medina Azahara, però comptarà també amb molt de protagonisme de grups i entitats musicals de la ciutat com La Lira, Govannon o June amb N UPUMF. A més, també s'ha programat un any més el Rock per la Llengua amb l'actuació dels grups Apologia i El Diluvi.

Per al mes de setembre la Junta de Festes ha tancat els concerts de La Oreja de Van Gogh, Dani Fernández y Mocedades, entre altres actuacions musicals.

Els conccerts es realitzaràn.

Per la seva banda el regidor de Turisme, Diego Vila ha avançat que la setmana que ve es desvetllarà un espectacle sorpresa per al dia 18 de maig, que aquest any és festiu, donat que el dia del patró, el 17 de maig, cau en diumenge.

Tots els concerts seran gratuïts.