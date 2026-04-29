ANFFECC cifra en 55 millones el impacto de la normativa de emisiones en cinco años

El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), Vicente Bagán, ha advertido de que la normativa europea sobre emisiones de CO₂ puede suponer un impacto económico de unos 55 millones de euros para el sector en los próximos cinco años.

Durante su primera rueda de prensa al frente de la patronal, Bagán ha explicado que esta estimación parte del escenario actual planteado por la regulación comunitaria. “Hemos estimado que el impacto que podemos tener es de una pérdida de 55 millones en los próximos cinco años”, ha señalado.

El presidente de ANFFECC ha vinculado este efecto principalmente a una posible reducción de los derechos de emisión gratuitos, lo que obligaría a las empresas a asumir mayores costes. “Si nos disminuyen los derechos de CO₂ y tenemos que pagar esos derechos, las consecuencias son pérdida de competitividad”, ha afirmado.

Incertidumbre regulatoria

Bagán ha recordado que el sector está pendiente de la publicación del nuevo sistema de referencia de emisiones (benchmark), que debía haberse dado a conocer el pasado 1 de abril. El retraso, según ha indicado, podría deberse a negociaciones en marcha.

“El que no se haya publicado puede que sea una buena noticia”, ha apuntado, en referencia a la posibilidad de que se estén revisando las condiciones para el sector.

No obstante, ha reconocido la dificultad de que la industria de fritas, esmaltes y colores cerámicos obtenga un tratamiento específico dentro de la normativa europea. “No lo vamos a conseguir, va a ser muy complicado”, ha admitido.

Riesgo para la competitividad

El presidente ha insistido en que el principal problema derivado de esta regulación es la pérdida de competitividad frente a otros mercados. Además, ha advertido de que los derechos de emisión están sujetos a fluctuaciones: “Son unos derechos que están sujetos a especulación”.

Aunque ha evitado hablar de escenarios extremos, no los ha descartado completamente. “No te digo que haya deslocalización, porque eso es un caso muy extremo, pero podemos llegar a eso”, ha señalado.

Petición de apoyo institucional

Ante esta situación, ANFFECC está reforzando su interlocución con las administraciones públicas para trasladar sus demandas a nivel europeo. “Estamos luchando para que las administraciones locales, regionales y nacionales nos ayuden y vayamos a Bruselas con su apoyo”, ha explicado.

El objetivo, según Bagán, es lograr medidas que permitan mitigar el impacto económico de la normativa y mantener la viabilidad del sector.

Contexto económico complejo

Estas advertencias se producen en un contexto marcado por la debilidad de la demanda y el aumento de costes. El presidente ha recordado que el sector atraviesa una tendencia negativa desde la pandemia. “Estamos en un tobogán descendente”, ha afirmado.

En este escenario, ha avanzado que las ventas del primer trimestre de 2026 podrían situarse entre un 4% y un 5% por debajo de las del año anterior.

Además, ha señalado el encarecimiento de la energía como otro factor clave. “El precio del gas ha subido un 50% como mínimo”, ha indicado, lo que añade presión a las cuentas de las empresas.

Medidas en estudio

Bagán ha señalado que, si la situación persiste, las empresas podrían verse obligadas a trasladar parte de estos costes al mercado. “Si esto continúa, no tendremos más remedio que intentar pasar toda esta inflación”, ha explicado, aunque ha reconocido que “no es el mejor momento”.

También ha indicado que el sector ha solicitado su inclusión en ayudas por costes indirectos de CO₂, aunque todavía no hay una resolución oficial.

En conjunto, ANFFECC alerta de que la combinación de regulación, costes energéticos y contexto internacional puede tener un impacto significativo en la industria en los próximos años, con la normativa de emisiones como uno de los factores más determinantes.