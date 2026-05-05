Almassora suma su segunda Bandera Azul y convierte Pla de la Torre en nuevo referente de calidad del litoral

Almassora ha logrado un nuevo hito en la calidad de su litoral al conseguir su segunda Bandera Azul, que en esta edición distingue a la playa de Pla de la Torre, sumándose a la ya reconocida playa de Benafelí. Este logro sitúa al municipio como el único de la provincia de Castellón que incorpora un nuevo distintivo en la presente convocatoria.

El reconocimiento, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), certifica que ambas playas cumplen con exigentes estándares de calidad del agua, seguridad, gestión ambiental, servicios e información al usuario.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado la importancia de este avance. “Es una magnífica noticia que reconoce el trabajo constante que realizamos para cuidar nuestro litoral y ofrecer a vecinos y visitantes playas de la máxima calidad”, ha señalado.

Tormo ha subrayado además que “ser el único municipio de la provincia que suma una nueva Bandera Azul demuestra que vamos en la buena dirección, apostando por un modelo de gestión sostenible y por la mejora continua de nuestros servicios”.

Un litoral de calidad y diversidad

La playa de Pla de la Torre, situada junto a la desembocadura del río Mijares, destaca por su valor paisajístico y su entorno natural, donde conviven amplias zonas de arena con áreas de cantos rodados, configurando un espacio de alto interés ambiental.

Por su parte, la playa de Benafelí, que revalida su distintivo, se consolida como un enclave urbano con una amplia oferta de servicios, que incluye accesos adaptados, zona infantil, área deportiva, aseos, lavapiés y servicio de socorrismo durante la temporada estival.

Compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua

La alcaldesa ha insistido en que este reconocimiento pone en valor el esfuerzo municipal por mantener altos estándares en limpieza, accesibilidad y respeto al entorno natural. Asimismo, ha reclamado al Gobierno central avances en las obras de regeneración de Pla de la Torre, afectada por los últimos temporales.

“Seguiremos trabajando para consolidar a Almassora como un destino sostenible, atractivo y de calidad, donde el bienestar de las personas y el cuidado del entorno sean siempre prioritarios”, ha añadido.

Desde el consistorio también se ha agradecido el reconocimiento de ADEAC y el trabajo desarrollado desde la Concejalía de Playas y Turismo, dirigida por Silvana Rovira.