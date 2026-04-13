Agora Lledó gana dos Premios Nacionales a la Excelencia Educativa 2026 por su liderazgo y trayectoria internacional

Agora Lledó International School ha sido reconocido como ganador oficial en los Premios a la Excelencia Educativa 2026, un certamen de referencia en el ámbito formativo nacional e internacional. Estos premios, impulsados por instituciones de gran prestigio como la Asociación Española de Escuelas de Negocio (AEEN) y la Fundación Gala Acción Social, destacan la calidad, la innovación y el compromiso con la excelencia en el ámbito educativo.

Los Premios a la Excelencia Educativa tienen como objetivo “poner en valor la importancia de los estándares de calidad y perfeccionismo en las mejores Escuelas de Negocios, Universidades, Centros de Grado Superior y Medio, así como en cualquier actividad relacionada con la cultura, la formación y el conocimiento”. Con este espíritu, el comité de valoración ha otorgado a Ágora Lledó dos reconocimientos especialmente significativos:

Premio Excelencia Educativa 2026 a la Mejor Labor en el Área de Dirección con Liderazgo Estratégico en Educación Internacional y Personalizada

Premio Excelencia Educativa 2026 a la Mejor Trayectoria Educativa Internacional con Resultados Académicos Destacados

La dirección del centro ha señalado que la decisión de presentarse a estos premios surgió “por el prestigio de las instituciones que los respaldan y por la oportunidad de poner en valor el trabajo que todo el equipo realiza día a día para ofrecer una educación internacional de máxima calidad”.

Estos galardones suponen un reconocimiento al modelo educativo de Ágora Lledó, basado en la excelencia académica, la personalización del aprendizaje y una visión internacional que prepara al alumnado para afrontar con éxito los retos del futuro.

Con este doble premio, Ágora Lledó International School consolida su posición como uno de los centros educativos de referencia en España y reafirma su compromiso con una educación transformadora, innovadora y centrada en el desarrollo integral del alumnado.