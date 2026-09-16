El aeropuerto de Castellón mueve unos 2.000 pasajeros con los vuelos chárter a Cersaie

El aeropuerto de Castellón acoge entre el 20 y el 25 de septiembre una operativa especial de once vuelos chárter con motivo de la celebración de Cersaie, la principal feria internacional del sector cerámico, que se celebra en Bolonia. Estos vuelos supondrán el desplazamiento de unos 2.000 pasajeros, a los que se sumarán los profesionales que viajen mediante la conexión regular entre Castellón y Bolonia.

La operativa, que se realiza por cuarto año consecutivo, incluye cinco vuelos de ida, programados para el domingo 20 de septiembre, y seis de regreso, previstos entre los días 24 y 25. El aeropuerto reforzará los medios necesarios para atender el incremento de pasajeros durante estas jornadas, coincidiendo además con los vuelos regulares.

Los desplazamientos a Cersaie también se canalizarán a través de la ruta regular Castellón-Bolonia de Ryanair, que mantiene dos frecuencias semanales hasta el 28 de septiembre. Desde Aerocas destacan que esta operativa contribuye a facilitar la movilidad, conectividad e internacionalización de las empresas del sector cerámico de la provincia.