El aeropuerto de Castellón marca su mejor arranque anual: crece un 16,5 % en el primer trimestre

El aeropuerto de Castellón ha iniciado 2026 con un crecimiento del 16,5 % en el número de pasajeros respecto al mismo período del año anterior. Solo en marzo se registraron 15.747 viajeros, un 14,6 % más que en marzo de 2025, y en el acumulado del primer trimestre se contabilizan 40.556 usuarios, la cifra más alta en este periodo hasta la fecha.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha subrayado que estos datos “confirman la tendencia ascendente del aeropuerto” y ha avanzado que el tráfico comercial “seguirá aumentando” con el inicio de la temporada de verano y la incorporación progresiva de nuevas rutas.

Este año, el aeropuerto contará con la mayor oferta de vuelos regulares de su historia. Destacan las conexiones recientemente reactivadas con Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze y Milán, que se suman a las rutas anuales a Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid. Entre mayo y julio se sumarán gradualmente otras ciudades como Bilbao, Oviedo, Manchester, Bolonia, Oporto y Palma, completando un total de 16 rutas.

En conjunto, esta programación permitirá operar 2.400 vuelos regulares y ofrecer 400.000 plazas durante 2026, consolidando la conectividad de Castellón con Europa y su crecimiento sostenido.