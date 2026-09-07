El aeropuerto de Castellón bate su récord con más de 52.000 pasajeros en agosto y estrenará ruta a Ibiza en 2027

El aeropuerto de Castellón ha cerrado el mes de agosto con el mejor resultado mensual de toda su trayectoria. La terminal ha registrado 52.337 pasajeros, una cifra que supone superar por primera vez la barrera de los 50.000 usuarios en un solo mes.

Además, el aeropuerto reforzará en 2027 sus conexiones con Baleares. La ruta con Palma de Mallorca casi duplicará su operativa y Air Nostrum abrirá una nueva conexión con Ibiza durante el mes de agosto.

Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante su comparecencia en el aeropuerto de Castellón junto a la directora general de Aerocas, Raquel París, para hacer balance de la campaña de verano. Al acto también ha asistido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García.

El conseller ha destacado que los datos registrados “confirman el excelente momento que atraviesa el aeropuerto de Castellón, el mejor de su historia, y la dinámica de crecimiento sostenido y continuo. Se han cumplido todos los objetivos que nos marcamos a principios de la legislatura, batiendo cada mes un nuevo récord, tanto en operaciones, como en pasajeros y en líneas”.

Martínez Mus ha destacado el hito que supone “haber superado por primera vez la barrera de los 50.000 pasajeros en un mes”, ya que refleja “la consolidación del aeropuerto de Castellón como una infraestructura estratégica para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico del territorio”.

Según ha señalado, este récord “es fruto del trabajo realizado desde Aerocas y la Generalitat para ampliar la oferta de rutas, atraer nuevas oportunidades y dar respuesta a una demanda creciente”.

Más de 249.000 pasajeros hasta agosto

Los 52.337 pasajeros registrados en agosto suponen un crecimiento interanual del 16,5 %. En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026 se contabilizan 249.593 pasajeros, con un aumento del 12,6 % respecto al mismo periodo de 2025.

Al respecto, la directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que se está cumpliendo el objetivo de superar el resultado de 2025 y de lograr un nuevo récord anual.

El aeropuerto también ha batido en agosto su récord de operaciones, con un total de 1.816 movimientos de aeronaves, lo que supone un crecimiento interanual del 66,6 %.

En el acumulado de enero a agosto se contabilizan 10.351 movimientos, con un incremento del 20 % respecto al mismo periodo de 2025.

Más conexión con Baleares

El aeropuerto de Castellón reforzará en el verano de 2027 su conexión con Baleares de la mano de la aerolínea Air Nostrum.

Martínez Mus ha señalado que también “se está trabajando en las nuevas incorporaciones, nuevas rutas para la temporada que viene”.

Una de las principales novedades será el refuerzo de la ruta entre Castellón y Palma de Mallorca, que casi duplicará su operativa respecto a este verano. Pasará de 14 a 26 frecuencias, lo que supone un total de 52 vuelos en ambos sentidos.

La conexión operará durante 13 semanas, desde mediados de junio hasta principios de septiembre.

A esta ampliación se suma una nueva ruta entre Castellón e Ibiza. Air Nostrum abrirá esta conexión durante las semanas punta de la temporada estival. En concreto, operará durante cuatro semanas en agosto, con una frecuencia semanal.