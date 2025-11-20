Abiertas las preinscripciones para Penyagolosa Trails 2026: la MiM y la CSP regresan el 18 de abril

La cuenta atrás ha comenzado. Desde hoy y hasta el 8 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas permanece abierto el plazo de preinscripciones para Penyagolosa Trails 2026, una de las citas deportivas más emblemáticas de la provincia de Castellón. La próxima edición se celebrará el 18 de abril de 2026, acogiendo la 27.ª edición de la MiM y la 14.ª de la CSP, dos pruebas que cada año atraen a corredores de todo el mundo al Parque Natural del Penyagolosa.

Las preinscripciones deben realizarse exclusivamente a través de la web oficial del evento. Las plazas son limitadas y, como es habitual, los dorsales se asignarán mediante sorteo. Este se celebrará el 12 de diciembre en el salón de recepciones de la Diputació de Castelló, y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la institución provincial y del canal de Twitch del programa Ingrávidos.

Dos recorridos icónicos

MiM (Marató i Mitja): 60 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo hasta el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. Un trazado técnico y rápido que exige estrategia y resistencia.

CSP (Castelló–Penyagolosa): 106 kilómetros con 5.600 metros de desnivel positivo. Un recorrido más largo y exigente que requiere una importante gestión física y mental.

Ambas pruebas atraviesan algunos de los paisajes más representativos del interior de Castellón, desde la franja mediterránea hasta la cima del Penyagolosa, icono natural y cultural de la provincia. El apoyo de los municipios y de cientos de voluntarios vuelve a ser uno de los elementos diferenciales de esta cita, que se mantiene como referente del trail running a nivel internacional.

Fechas clave

Preinscripciones: del 20 de noviembre al 8 de diciembre de 2025

Sorteo de dorsales: 12 de diciembre de 2025

Plazo para formalizar inscripción: hasta el 23 de diciembre de 2025

Un evento comprometido con el territorio

Penyagolosa Trails reafirma un año más su apuesta por la sostenibilidad y por la conservación del patrimonio natural, cultural y humano del interior castellonense. La colaboración activa de los pueblos y voluntarios del recorrido continúa siendo esencial para el desarrollo y la identidad del evento.

Todas las novedades de la edición 2026 se irán anunciando en las redes sociales oficiales de Penyagolosa Trails.