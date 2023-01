El Villarreal quiere mantener la racha en Vigo

El equipo amarillo ha viajado esta misma mañana a la ciudad gallega y lo ha hecho con cinco ausencias en su citación. Lo Celso, Pedraza, Jackson, Albiol y Baena causarán baja en Vigo mientras que Etienne Capoue, que regresa al equipo tras perderse el partido ante el Real Madrid por unas molestias musculares, es la principal novedad.

El técnico amarillo, Quique Setién, no se fía de un rival "que juega bien a fútbol" pese a su situación en la tabla: ""Ellos tienen registros que, sin duda, nos van a comprometer. Pese a estar en la zona baja es un equipo con muy buenos futbolistas, de mucha entidad. Hay muchos movimientos que seguir, que te pueden desajustar con sus recursos. Habrá momentos en los que nos harán sufrir"

Por su parte el equipo entrenado por el portugués Carvalhal comienza a a escalar puestos en la tabla y buscará la victoria ante el Villarreal, cuadro que en los últimos años no se le ha dado nada bien en Vigo. De hecho, la última victoria celeste ante su rival de esta jornada se remonta al 30 de marzo de 2019. Fue por 3-2 en el famoso encuentro en el que reaparecía Iago Aspas, tras tres meses lesionado. El de Moaña hizo dos goles y lideró la remontada de su equipo, que perdía al descanso por 0-2 y estaba con pie y medio en Segunda. Carlos Carvalhal afronta la cita con la totalidad de sus efectivos. No se prevén muchos cambios en el once, aunque Larsen podría recuperar la titularidad.

Buenos precedentes en Vigo

La pasada temporada los castellonenses empataron a uno con un gol de Alberto Moreno, toda vez que hace dos temporadas goleó en su visita al estadio celeste por cero tantos a cuatro.