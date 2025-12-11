El Villarreal se inmola ante el Copenhague y se queda sin opciones en la Champions

El Villarreal ha firmado otra actuación decepcionante en la Liga de Campeones en un partido frente al Copenhague que tenía que ganar de forma imperiosa para seguir con vida en la competición.

Su rival, a priori asequible, invitaba a pensar en la posibilidad de lograr por fin la ansiada primera victoria, pero el equipo amarillo ha reincidido en la línea negativa que viene mostrando en este torneo y, en un pésimo partido, ha caído frente a la formación danesa por 2-3.

El partido quedó marcado por el gol inicial concedido a los dos minutos, en una acción defensiva poco contundente de los amarillos. En la segunda parte llegó la reacción con un tanto en el arranque de Comesaña que pareció meter al Villarreal en el partido, pero de inmediato llegó el 1-2 en otro despiste defensivo.

Oluwaseyi hizo el 2-2 con más de media hora por delante, pero en la recta final, cuando los de Marcelino adelantaron líneas en busca de la victoria, llegó el definitivo 2-3.

Con este resultado, el Villarreal se queda con un solo punto en seis partidos disputados en la fase de grupos. Le quedan dos encuentros más por jugar, ante Ajax y Bayer Leverkusen, y solo puede aspirar a alcanzar los siete puntos, que serán insuficientes para pasar a la siguiente ronda.