El Villarreal iguala el peor arranque liguero de su historia

El Villarreal, que tras la derrota cosechada ante el Betis (1-2) este lunes en La Cerámica en Liga, suma dos puntos en las cinco primeras jornadas del campeonato, ha igualado de esta forma el peor arranque histórico a estas alturas en las 25 temporadas que suma en la máxima categoría.

El conjunto dirigido por Iñigo Pérez se adelantó en el marcador con un gol de Gerard Moreno en el minuto 29 pero dos tantos de Cucho y Nathan, en el tramo final de la primera parte, pusieron el 1-2 definitivo. Además de la derrota sufrida ante el Betis, el equipo vila-realense sucumbió en casa ante el Deportivo (2-3) y frente al Alavés (1-0) en Mendizorroza, tras haber firmado tablas en sus dos primeros compromisos disputados a domicilio contra el Racing (2-2) y el Atlético (2-2).

Los dos puntos actuales igualan la puntuación obtenida en la temporada 2009-2010 en la que también firmó dos empates en los cinco primeros compromisos, aunque entonces la diferencia de goles era ligeramente peor: -3 en la actualidad (7 goles a favor y 10 en contra) por el -4 de entonces (4 tantos a favor y 8 en contra).

Además, la cifra de goles recibidos iguala el peor registro histórico y es que también le encajaron 10 tantos en las primeras cinco jornadas en la campaña 2023-2024, aunque en aquella ocasión, dicha circunstancia no le impidió ganar un encuentro y sumar 6 puntos. Como sucede ahora, también llegó a la quinta jornada sin victorias en otras dos ocasiones, en las temporadas 2004-2005 y la 2002-2003, aunque en ambas ocasiones sumaba 3 puntos tras haber empatado 3 encuentros.