El Villarreal hace los deberes ante el Elche y se despega en la zona Champions

El Villarreal ha sacado adelante su compromiso frente al Elche con una victoria por 2-1 que afianza su posición de Champions. Los amarillos, superiores durante muchos minutos, se adelantaron con los goles de Buchanan y Mouriño, pero acabaron sufriendo después de que los ilicitanos acortaran distancias a poco del final.

Pero su triunfo les permite despejar aún más el camino hacia la máxima competición europea después de que el Betis haya caído por 2-0 ante el Getafe. El máximo rival de los amarillos por la cuarta posición se aleja ahora a 11 puntos del Villarreal cuando faltan solo 33 por disputarse.

Además, el equipo groguet aspira al tercer lugar, ya que se encuentra empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Los colchoneros aún tienen que visitar la Cerámica, en la última jornada.

El próximo compromiso del Villarreal será frente al Alavés, este viernes en Mendizorroza.