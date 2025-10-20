El Villarreal deja escapar dos puntos en el último suspiro

El Villarreal no ha podido imponerse al Betis pese a la ventaja de 2-0 que tuvo en la segunda parte y empató a dos en un partido que resuelto en el descuento con un tanto de4 Antony.

Los amarillos, que sufrieron mucho atrás durante todo el partido, encontraron la pegada a través de Buchanan, que adelantó a los de Marcelino al filo del descanso con un disparo desde fuera del área. Después, ampliaron la renta por medio de Moleiro con 26 minutos por delante.

Pero el Betis acortó distancias al poco de encajar el 2-0 y logró igualar en el minuto 94. Pese a ello, el equipo de Marcelino mantiene la tercera posición en Liga antes de disputar, frente al Manchester City, el partido de la fase de grupos de la Champions League.