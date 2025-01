Calavera: "Nos ha faltado corazón y sangre en los últimos partidos"

Tras tres derrotas consecutivas el CD Castellón espera reencontrarse con la victoria este próximo fin de semana. Y para ello se agarra al regreso a Castalia, donde volverá a jugar un mes después . El centrocampista Josep Calavera se refiera a la necesidad de recuperar una "esencia" como equipo que han perdido en los últimos partidos.

El mediocentro catalán hizo autocrítica en su comparecencia en rueda de prensa este jueves en Castalia: "no hemos estado bien en los últimos paridos. Se puede ganar o perder, pero la imagen somos conscientes de que no ha sido buena. No hay que buscar excusas pero hemos tenido bastantes bajas de jugadores importantes y eso condiciona al equipo. Pero tenemos ganas de volver a Castalia y hemos hecho mucha autocrítica. Sabemos que no podemos perder nuestra esencia" dijo.

Calavera: "no hemos estado bien en los últimos paridos. Se puede ganar o perder, pero la imagen somos conscientes de que no ha sido buena

El futbolista albinegro concretó en las fallas del equipo entrenado por Dick Schreuder en los tres últimos compromisos: "ha faltado corazón , sangre en el equipo. Por nuestra manera de jugar sino estamos al 100%, si no corremos a por todos los balones es muy complicado ganar. Pero tenemos una gran oportunidad para ganar este domingo", comentó

Calavera se refirió a las incorporaciones albinegras en este mercado invernal, en especial a la de Milos Jojic, quien esta semana ha firmado por el club de La Plana hasta final de temporada: "Jojic va a ser positivo para nosotros. Lo veo un gran jugador y creo que puedo aprender de su experiencia”.