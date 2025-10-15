CON LORENA PARDO

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (15/10/2025)

Lorena Pardo conduce la tertulia 'políticamente incorrectos'. Hoy con Alberto Vidal, concejal de Vox en el Ayto. de Castellón, Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala de Almassora, David Guardiola, diputado provincial por Compromís y Héctor Folgado, diputado provincial del PP, vicepresidente de la Diputación y concejal en el Ayto. De Vila-real.

Hoy hablamos de la suspensión de las clases en algunos municipios por la dana y de la proposición no de ley de Compromís para retirar el decreto del ruido que afecta al polígono del Serrallo del cosell de la Generalitat.

