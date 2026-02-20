Investigan un presunto caso de abuso sexual entre menores en un centro de Vinaròs

Las autoridades investigan un presunto caso de abuso entre menores ocurrido este martes en un centro educativo de Vinaròs.

Según ha podido saber Onda Cero, los hechos habrían tenido lugar en el interior de las instalaciones del centro, concretamente en una zona de uso común, y habrían sido denunciados por el propio equipo directivo, que activó el protocolo correspondiente y puso la situación en conocimiento de las autoridades.

En el caso estarían implicados dos menores de edad, el agresor tendría 13 años y la víctima estaría pasando por un proceso de cambio de sexo. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias concretas de lo ocurrido, con el objetivo de preservar su intimidad.

Fuentes cercanas apuntan a que se habría producido una situación de abuso con posibles coacciones, extremo que ahora deberá esclarecer la investigación en curso.

La edad del presunto implicado podría ser determinante en el desarrollo del caso, ya que la legislación española establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

La investigación sigue abierta.