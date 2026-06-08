Seguridad

Sumacàrcer y Antella reclaman más recursos ante la masificación del Júcar en verano

Piden que se incrementen los efectivos destinados a vigilancia, seguridad y protección de los espacios naturales

Virginia Delgado

La Ribera |

Reunión entre alcaldes de Sumacàrcer y Antella con fuerzas y cuerpos de seguridad

Sumacàrcer y Antella reclaman, un año más, que se incrementen los recursos ante la masificación del río Júcar estos meses.

Los alcaldes de estas dos localidades de se han reunido con representantes de la Delegación del Gobierno, de la Policía Autonómica y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar las problemáticas derivadas de la elevada afluencia de visitantes a los entornos fluviales durante el verano.

En la reunión, los dos municipios han reiterado la necesidad de incrementar los efectivos destinados a la vigilancia, la seguridad y la protección de los espacios naturales.

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, pide un esfuerzo equivalente por parte de las administraciones competentes al que ya realizan sus ayuntamientos, que afrontan esta realidad con unos recursos económicos y humanos limitados. Ambos ayuntamientos insisten en que la gestión de la masificación de los entornos fluviales no puede recaer exclusivamente sobre los municipios por lo que se necesita mayor implicación de las administraciones superiores.

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