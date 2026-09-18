Agricultura

Las últimas lluvias frena la siega del arroz y a quema de la paja

Aunque estas precipitaciones han sido buenas en general, el pedrisco ha causado daños en los caquis en Alginet

Virginia Delgado

La Ribera |

Pese a que, en líneas generales, las últimas precipitaciones han sido beneficiosas para el sector el reciente temporal de lluvias y pedrisco ha provocado importantes perjuicios en los cultivos de La Ribera Alta, donde se han registrado daños en la piel de los caquis en localidades como Alginet.

AVA-ASAJA recuerda que la producción de caqui ya viene mermada por adversidades climáticas del verano y la afección de plagas, por lo que este nuevo episodio agrava la disminución de oferta.

Asimismo, el responsable de comunicación de AVA, Héctor Alepúz, ha indicado que, en pleno periodo de recolección, el sector arrocero enfrenta una paralización de la siega y de la quema de la paja, lo que amenazaría con producir problemas de anoxia o aguas negras en el parque natural, además de problemas fitosanitarios de cara a la próxima campaña.

Ante esta situación, AVA-ASAJA ha reclamado la implementación de ayudas directas y ventajas fiscales para los agricultores afectados por las inclemencias meteorológicas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid