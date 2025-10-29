La Ribera recuerda a las víctimas en el primer aniversario de la catástrofe

El primer aniversario de la tragedia ha reunido a miles de vecinos en toda la comarca para recordar a las víctimas de la riada.

De este modo, en Turís, se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo.

Minuto de silencio por las víctimas de la dana en Turís | Ayuntamiento Turís

También en Benifaió se han guardado cinco minutos de silencio en su recuerdo, luciendo las banderas a media hasta.

Minuto de silencio por las víctima de la dana en Benifaió | Ayuntamiento Benifaió

En Sueca se ha recordado a las víctimas y se ha homenajeado a los voluntarios. A partir de hoy, la plaza del Casal Jove pasa a denominarse Plaza del Voluntariado.

Acto por las víctimas de la dana en Sueca | Ayuntamiento Sueca

Y en Alzira, un minuto de silencio y diversas piezas musicales han servido para rendir homenaje a los fallecidos hace un año.